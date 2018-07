Eerste steen Stedelijke Basisschool Zuid gelegd 11 juli 2018

02u27 0

In Stasegem is symbolisch de eerste steen gelegd van de nieuwe Stedelijke Basisschool Zuid. Tijdens het officiële moment vulden de leerlingen ook een tijdcapsule, met daarin ook een exemplaar van de krant. Op 1 maart startten de afbraakwerken aan het oude schoolgebouw, nu is het dus tijd voor de opbouw. De oude school maakt plaats voor een nieuw gebouw met 6 kleuterklassen, een polyvalente zaal, 12 lagere klassen, 2 zorgklassen, een leraarskamer en een crealokaal. Enkel de Zuiderkouter en de turnzaal wordt behouden. De stad investeert 6 miljoen euro in de werken. De 250 leerlingen van de Basisschool Zuid in Harelbeke zullen tijdens de werken les krijgen in enkele lokalen van het VTI en in containers vlakbij de sporthal aan de overkant van de straat. Op 1 september 2019 zullen ze hun intrek kunnen nemen in de nieuwe school. (JME)