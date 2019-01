Eerste bovengrondse constructie project H^Aqua is een feit Joyce Mesdag

24 januari 2019

De eerste bovengrondse constructie bij de werken aan het nieuwe Marktplein in Harelbeke is een feit. Het Marktplein wordt er volledig heraangelegd, en er komen 4 woonblokken met een ondergrondse parking voor meer dan 100 wagens. De aannemer is gestart met de binnenmuren van het gebouw D, dat is het gebouw aan de kant van de Leie. “Heel indrukwekkend is dat nog niet, want dat gebouw is vrij laag”, zegt burgemeester Alain top (Sp.a). “Het bestaat maar uit een gelijkvloerse verdieping, en een eerste verdieping, maar het is wel het eerste stuk dat bovengronds wordt gerealiseerd. De aannemer begint met die kant, omdat de werken daar dan min of meer klaar zullen zijn op hetzelfde moment als de werken aan de Vrijdomkaai, halverwege dit jaar.” Hoewel er deze week niet gewerkt wordt omwille van de sneeuw, zitten de werken nog altijd op schema. Het hele H^Aqua-project, goed voor 49 appartementen, 19 assistentiewoningen en 9 tot 14 handelspanden, kan nog altijd de streefeinddatum van half 2020 halen.