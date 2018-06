Eerste 4 namen voor Open Vld 20 juni 2018

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze (36) zal de lijst van Open Vld Harelbeke trekken op de komende gemeenteraadverkiezingen.





Op de tweede plaats komt Nancy Debeerst (46), winkelbediende bij Delhaize Harelbeke en secretaris van de Harelbeekse Liberale Vrouwen. Op de derde plaats zet Open Vld Harelbeke haar secretaris, Wouter Bouckaert (44). Hij is als zaakvoerder van BVBA Eigen Dôme en NV Roeselare actief als vastgoed adviseur. Wouter is ook nog gedelegeerd bestuurder van vzw WeWare4U, die assistentiewoningen in Rumbeke aanbiedt, en de vzw Cyclo4Cancer die geld inzamelt voor meer kankeronderzoek. Eregemeenteraadslid André Vanassche (70), al sinds 2009 voorzitter van Open Vld Harelbeke en oud- zaakvoerder van NV Brandweermateriaal Vanassche, zal de lijst duwen.





(JME)