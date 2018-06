Eddy wint bakkersrace in categorie 50-plus 19 juni 2018

Op het BK wielrennen voor bakkers in Zonnebeke wist Eddy Nachtergaele uit Harelbeke zich afgelopen weekend tot winnaar te kronen bij de 50-plussers. Eddy, die amper 2 weken geleden 50 jaar werd, werkt 's nachts in de maalderij Dossche in Deinze, waar ze tarwe malen tot bloem voor de bakkers. "Ik ga normaal 3 keer per week gaan fietsen, zo'n 75 tot 80 kilometer, maar voor deze wedstrijd was ik speciaal nog wat vaker gaan fietsen. Ik heb in mijn jonge jaren nog 3 jaar gefietst bij de elite zonder contract. Maar dat is lang geleden. Naar het einde toe begon ik toch mijn spieren te voelen. Anderhalve ronde voor het einde hebben de jonge gasten me nog ingehaald." In zijn categorie werd Geert D'Hollander uit Snellegem tweede en Frank Vereecke uit Menen derde. (DBEW/JME)