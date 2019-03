E3 zwicht: kikker wordt weggehaald van de affiche Joyce Mesdag

04 maart 2019

De organisatie van E3 BinckBank Classic Harelbeke haalt de kikker van zijn banner, en geeft daarmee toe aan de eis van UCI. In een officieel statement maakte de Internationale Wielrenunie UCI enkele dagen geleden ethisch bezwaar tegen de affiche, waarop twee gebodypainte dames samen een kikker vormen. ‘De UCI kwam in het verleden al enkele keren tussen om de organisator te wijzen op zijn verantwoordelijkheden betreffende het imago van de koers’, zo stond te lezen. ‘De UCI strijdt via verscheidene campagnes al jaren voor een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Daarom vraagt de UCI aan de E3-organisator om de visuele campagne te verwijderen. Als dat niet gebeurt, overweegt de UCI een procedure op te starten bij haar juridische instanties.’

De organisatie van de wielerkoers geeft nu toe aan die eis. Op de website werd de kikker op de banner vervangen door een groot vraagteken. “We hadden al 82 van de 148 banners uitgehangen”, zegt Jacques Coussens, PR-verantwoordelijk bij E3 en bedenker van de affiche. “We zijn nu op zoek naar een oplossing voor die banners.” Coussens begrijpt de verzuchting van UCI nog steeds niet. “Die banner is niet vrouwonvriendelijk. Er staan twee gebodypainte dames op die niet eens naakt zijn. Maar ja, UCI is baas. Die organisatie bepaalt álles, dus we luisteren best.”

Via Facebook roept de organisatie van E3 Harelbeke op om suggesties te doen. Iemand een idee wat die kikker zou kunnen vervangen?

