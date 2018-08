Dure schoenen leerling gestolen aan schoolpoort 22 augustus 2018

02u43 0

Een 18-jarige jongeman uit Moeskroen moest zich als enige voor de correctionele rechter verantwoorden voor de diefstal van een paar dure schoenen. Makhdi I. en drie minderjarige leerlingen van het centrum voor leren en werken Athena in Lendelede waren op 12 juni uit op de dure schoenen van een 15-jarige medeleerling uit Harelbeke. Na schooltijd gingen ze het slachtoffer te lijf aan de schoolpoort, gaven hem slagen en schoppen en trokken de schoenen uit. Ze slingerden nog wat verwijten in zijn richting en sprongen op de bus.





Geen schadevergoeding

Ver raakten de daders niet want nog dezelfde dag had het slachtoffer zijn schoenen van Louis Vuitton onbeschadigd terug in zijn bezit. Hij vroeg geen schadevergoeding. Makhdi I. kwam niet voor de rechter opdagen en riskeert acht maanden celstraf. De minderjarigen moesten zich voor de jeugdrechter verantwoorden. Vonnis op 19 september. (LSI)