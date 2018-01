Dure mountainbikes gestolen na toertocht 02u48 0 Lieven Samyn Na de Lockedyzetoertocht in Kemmel werd de dureTrek Top Fuel 9.8 SL2018 van Bart Bruneel uit Ooigem gestolen. Harelbeke Na de Lockedyzetoertocht in Kemmel (Heuvelland) zijn zondag twee dure mountainbikefietsen gestolen. De dieven haalden de fietsen van het gesloten fietsrek achterop de wagen van Bart Bruneel (39) uit Ooigem (Wielsbeke).

Bart en een vriend Jeroen Withouck hadden zondagvoormiddag op en rond de Kemmelberg van één van de zwaarste mountainbiketochten van de provincie genoten. Nadat ze hun tweewielers hadden schoon gespoten, bevestigden ze de fietsen op het fietsrek op de wagen van Bart. Hij sloot het rek netjes en liet de twee fietsen dan ook met een gerust gemoed achter. "Ik keerde zelfs nog even terug om te dubbelchecken of ik het fietsrek wel had gesloten", vertelt Bart. "Daarna gingen we ons douchen. Na een halfuurtje keerden we terug. De twee fietsen waren verdwenen. Ik dacht nog eerst dat ik me van auto had vergist maar dat bleek jammer genoeg niet het geval. Dat gaf een vies gevoel." Bart reed met een topmodel van Trek, een Top Fuel 9.8 SL2018, catalogusprijs 5.000 euro. Zijn vriend had een wit-zwarte Specialized, kostprijs 1.500 euro. Ze koesteren nog een klein sprankeltje hoop dat de fietsen toch nog ergens zouden opduiken en deden ook aangifte bij de politie in Ieper.





Fietsendiefstallen na toertochten zijn een gekend fenomeen. "Wellicht gebruiken ze de fietsen of onderdelen om op de zwarte markt te verkopen", vermoedt Bart, beroepsmatig zelf fietsenhandelaar bij B-Cycling in Bavikhove (Harelbeke). "Ik gaf het framenummer door aan Trek, maar besef dat er weinig tegen te beginnen valt. Zelfs al hang je nog een extra slot aan je fietsenrek. Blijkbaar zijn er al gevallen gekend dat delen van het fietsrek met een slijpschijfje of zaagje zijn doorgezaagd." (LSI)