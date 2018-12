Duo met drugs na nachtje opnieuw vrijgelaten LSI

29 december 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag kon de politie van de zone Gavers bij een controle van een voertuig twee verdachte drugsverkopers oppakken. Ze hadden meer dan gebruikershoeveelheden cannabis en geld op zak. Er volgde een huiszoeking in Harelbeke. Het duo verbleef een nachtje in de cel maar mocht zaterdag opnieuw beschikken. Het parket achtte een voorleiding voor de onderzoeksrechter met het oog op hun aanhouding niet noodzakelijk, onder meer omdat de huiszoeking weinig spectaculaire resultaten opleverde.