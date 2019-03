Droogtrommel vat vuur in volautomatische wasserij LSI

09 maart 2019

04u12

Bron: LSI 0 Harelbeke Langs de Gentsesteenweg in Harelbeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in het volautomatisch wassalon van wasserij en luxenieuwkuis Perfecta. Een droogtrommel vatte er vuur en zorgde voor heel wat rook. “En dat één week voor de opendeurdag voor ons 70-jarig jubileum”, aldus uitbaatster Jacinta Vandorpe.

Rond 2.30 uur merkte een koppel dat langs de N43 passeerde rook vanuit het wassalon op. Ze alarmeerden de hulpdiensten. Op dat ogenblik kregen ook uitbaters Jacinta en haar echtgenoot Hans Byttebier, de derde generatie al in de familiale wasserij, een alarmmelding. “Op onze camerabeelden thuis merkten we aanvankelijk niets op”, vertelt Jacinta. “Niet veel later zagen we inderdaad veel rook. We haastten ons ter plaatse en konden net op tijd de deur openen voor de brandweer.”

In het wassalon bleek een droogkast vuur te hebben gevat. “Wellicht startte een klant vrijdagavond nog een droogcyclus maar kregen de polyestervezels van het materiaal in de trommel te warm door een te hoge temperatuur of te lange droogtijd”, vermoedt de uitbaatster nog. “Na 21u sluiten de deuren automatisch en begon alles te smeulen, met de brand tot gevolg.” Precies op het ogenblik dat de brandweer arriveerde, begaf het glas van de droogtrommel het onder de hitte. “Een geluk dat het passerende koppeltje alert reageerde”, vindt Jacinta nog. “Grote schade is op het nippertje vermeden kunnen worden. Zowel het wassalon als het atelier achteraan zaten onder de rook maar dankzij een goede ventilatie van de brandweer trok die al snel weer weg. Er blijft enkel wat geurhinder en schade aan de droogmachine over. Het materiaal van de klant in de droogtrommel is uiteraard ook verloren. Onze opendeurdag van zaterdag 16 maart zal wel nog altijd kunnen plaatsvinden.” Op die dag kunnen geïnteresseerden tussen 14u en 18u tijdens een rondleiding eens kennismaken met de activiteiten van Perfecta en de werking van alle machines. Er is ook een drankje en een hapje en een geschenk voor iedere bezoeker voorzien.