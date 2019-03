Drinken na alweer een spaakgelopen relatie: drie maanden rijverbod en fikse boete VHS

13 maart 2019

19u18 0 Harelbeke Een vrouw die langs het Jaagpad in Harelbeke verschillende keren met haar wagen tegen een paaltje reed en bovendien zwaar had gedronken, mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet meer achter het stuur kruipen. Ze moet ook een boete van ruim 1.300 euro betalen.

Iemand die getuige was van de bizarre aanrijdingen, belde de politie. Toen die ter plaatse kwam, bleek H. weggereden. Aan de hand van de nummerplaat, opgetekend door de getuige, kon de politie de vrouw echter nog onderscheppen voor ze thuis was. H. bleek zwaar geïntoxiceerd: ze liet maar liefst bijna vijf pro mille alcohol in het bloed optekenen. “Mijn cliënte had 35 jaar lang een relatie met een tirannieke man”, sprak haar advocate in de politierechtbank. “Hij maakte haar psychisch kapot. Toen ze eindelijk kon ontsnappen, probeerde ze een nieuw leven op te bouwen en begon ze een relatie met een andere man. Die bleek echter enkel uit op haar geld. Die nieuwe klap was haar teveel en dat is de reden waarom ze die bewuste dag een fles wijn had uitgedronken. Slim was dat niet, want mijn cliënte weet van zichzelf dat ze eigenlijk niet goed alcohol verdraagt.” Omdat de vrouw in 2012 ook al eens veroordeeld was voor een ongeval met vluchtmisdrijf, kon de politierechter niet anders dan haar zwaarder te straffen dan normaal. Drie maanden rijverbod en 1.325 euro boete was het verdict. Als de vrouw op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst een geneeskundig en psychologisch onderzoek doorstaan.