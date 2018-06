Doorbraak in geurhinderdossier 23 juni 2018

Er is een doorbraak in de zoektocht naar de oorzaak van de geurhinder in de buurt van het industrieterrein Harelbeke-Stasegem. Volgens de stad Harelbeke zou de geur afkomstig zijn van een bufferbekken bij textielbedrijf Lano, dat in de Venetiëlaan gevestigd is. Buurtbewoners, voornamelijk uit de Collegewijk, klagen al 6 weken over een sterke ammoniakgeur. De medewerkers van de dienst Milieu hebben weken gezocht wat de hinder zou kunnen veroorzaken. Onder meer het feit dat de geur niet altijd aanwezig is, maakte de zoektocht extra moeilijk. "Als we alle vaststellingen die we de voorbije weken gedaan hebben en meldingen die we van burgers binnenkregen, samennemen met de windrichting op die momenten, wijst alles steeds in dezelfde richting: het bufferbekken bij Lano. Het bedrijf werkt goed mee, en heeft geur- en waterstalen genomen dat het laat onderzoeken. De milieu-inspectie in Brugge is verantwoordelijk, en zal de zaak opvolgen, maar wij volgen uiteraard ook op de voet op." (JME)