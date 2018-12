Dokterszoon weer betrapt op rijden onder invloed: twee maanden rijverbod VHS

17 december 2018

18u25 0 Harelbeke De zoon van een huisarts uit Harelbeke heeft van de politierechter een rijverbod van twee maanden en een boete van 2.160 euro gekregen omdat hij al voor de vijfde keer betrapt werd op sturen onder invloed van alcohol. Toch beweert de man geen alcoholprobleem te hebben.

Toen de politie in november vorig jaar ’s nachts in Harelbeke een geparkeerde auto zag staan met twee wielen op het voetpad, stopte de patrouille even om een kijkje te nemen. De inspecteurs troffen achter het stuur van de wagen een dokterszoon uit die vlakbij woont. De man was helemaal weg van de wereld en werd meegenomen om te ontnuchteren in de cel. Toen hij om 11 uur die voormiddag weer mocht beschikken, vroeg de man de politie waar hij z’n wagen kon vinden, stapte er op af en reed ermee weg. Honderd meter verder werd hij aan de kant gezet en moest hij een ademtest afleggen. De man bleek nog altijd onder invloed. “Mijn cliënt was nochtans overtuigd van niet”, sprak zijn advocaat. “Had de politie hem een nieuwe ademtest laten afleggen voor hij vertrok vanuit het commissariaat, dan was mijn cliënt nooit weer in zijn auto gestapt.” De rechter wees erop dat V. sinds 2007 al vier keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed. “Dat klopt maar mijn cliënt is sindsdien weer op de goeie weg”, zegt z’n advocaat. Naast het rijverbod en de boete had de rechter nog een andere straf in petto voor de dokterszoon. Als hij op termijn z’n rijbewijs weer wil terugkrijgen, moet hij eerst met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.