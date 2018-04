Dit weekend 33ste editie rommelmarkt 18 april 2018

Zondag 22 april wordt al voor de 33ste keer op rij in de basisschool in Hulste een rommelmarkt georganiseerd. Op vrijdag en zaterdag gaan een 80-tal vrijwilligers langs in Hulste om er de spullen op te halen die de Hulstenaars niet meer nodig hebben, en op zondag worden die dan verkocht in en ten voordele van de school, vanaf 9.30 tot 18 uur. "Je vindt er fietsen, tuingerief, klein meubilair, speelgoed, boeken, kledij,..." zegt Anneleen Dewulf. "Op deze beurs vindt iedereen wel zijn gading. Alles wordt voor een prikje verkocht want alles moet letterlijk weg. 's Avonds wordt de school weer helemaal rommelvrij gemaakt." Wie langs komt, kan er ook iets eten of drinken. (JME)