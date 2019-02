Dievenduo Brands Only ook al actief bij Molecule LSI

26 februari 2019

14u37

Bron: LSI 0

Bij kledingwinkel Brands Only langs de Gentsesteenweg in Harelbeke zijn zondagnamiddag twee winkeldieven op heterdaad betrapt. Eén van de daders kon door het winkelpersoneel in bedwang gehouden worden, een tweede dader kon wat verderop geklist worden. Beiden bleken in het bezit van gestolen kledij. Verder onderzoek maakte ook duidelijk dat het duo gelinkt kan worden aan een winkeldiefstal bij winkelcentrum Molecule in Vichte (Anzegem) de dag voordien. Na verhoor en voorleiding bij de onderzoeksrechter vlogen de twee de cel in. De raadkamer beslist vrijdag over hun verdere aanhouding. Tot dan blijven ze alvast achter tralies.