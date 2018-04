Dieven op pad 11 april 2018

02u47 0

Op de Arendswijk en het Eiland in Harelbeke zijn zondag- en maandagnacht dieven op pad getrokken. De daders probeerden niet in te breken door sloten te forceren maar probeerden binnen te dringen in woningen die niet slotvast waren. Dat lukte bij drie van de acht pogingen. Er verdween een fiets en twee keer portefeuilles en geld. "De gelegenheid maakt de dief", legt Koen Vanderbeken van de recherche van de politiezone Gavers uit. "Daarom vragen we bewoners altijd achterdeur, ramen en schuiframen slotvast te maken." Het BIN van Deerlijk raadt aan portefeuilles, handtassen, smartphones en tablets mee te nemen naar de slaapkamer. En het noodnummer 101 te bellen bij verdachte gedragingen. Maandagnacht merkte een bewoner de daders over een omheining kruipen maar hij contacteerde de politie niet. Een gemiste kans om de daders te klissen. De politie vermoedt dat het niet om een rondtrekkende dadergroep gaat maar om lokale daders. (LSI)