Dief op kerstmarkt aan de haal met kassa van Think Pink Squadron VHS/JME

23 december 2018

Geen fles cava, geen pint bier was er nog over, toen de dames van het Think Pink Squadron zaterdagavond laat hun verkoopstand op de kerstmarkt van ’t Eiland in Harelbeke opruimden. “We waren heel tevreden, want we willen tegen mei volgend jaar 15.000 euro verzamelen voor Think Pink”, zegt Charlotte Mestdag uit Stasegem, één van de initiatiefnemers. Wat de kerstmarkt opleverde, zou ons daarbij helpen. Alleen: tijden het opruimen bleek de kartonnen doos zoek waarin we onze twee geldkoffertjes hadden opgeborgen. We stonden verstomd, dachten eerst nog dat we ze ergens op een verkeerde plek hadden gezet. Maar dat bleek niet zo. We werden dus bestolen, vermoedelijk door iemand die het was opgevallen dat we goeie zaken deden. Naar schatting duizend euro is verdwenen. En da’s nog niet alles. De 75 euro startgeld die we zelf voorzagen, is uiteraard ook weg. Bovendien moeten we straks bij de drankenleverancier nog alles gaan betalen. Van een dubbele domper gesproken.” De dames kunnen er niet bij dat iemand het lef heeft om er met geld van een goed doel vandoor te gaan. “Ons initiatief was belangeloos, elke cent zou naar Think Pink gaan”, zegt Charlotte Mestdag. “Iedereen heeft de mond vol over de Warmste Week, overal word je ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer. En dan gebeurt dit. Hier zijn geen woorden voor. Dit is zo erg, niet alleen tegenover al die lieve mensen die een handje kwamen toesteken maar ook tegenover iedereen die ons kwam steunen met een aankoop.” De dames hopen dat iemand op de kerstmarkt iets heeft gezien dat zou kunnen leiden tot de ontrafeling van het mysterie.