Dief betrapt en in cel 24 februari 2018

Een 31-jarige man uit Waregem zit in de cel op verdenking van verschillende diefstallen. D.D. kon dinsdagavond door de politiezone Gavers opgepakt worden voor diefstal van werkmateriaal uit een bestelwagen. De man was in het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs en reed met een gestolen fiets. Verder onderzoek maakte ondertussen al duidelijk dat hij ook verantwoordelijk is voor enkele recente fietsdiefstallen in Harelbeke. De lokale recherche van de politiezone Gavers onderzoekt of hij ook nog aan andere diefstallen gelinkt kan worden. De onderzoeksrechter besliste om D.D. aan te houden. (LSI)