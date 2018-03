Diamant voor Medard en Jacqueline 02 maart 2018

Medard Vancoillie (83) en Jacqueline Vanryckeghem (84) uit Harelbeke hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Medard was wever van opleiding. Hij startte zijn loopbaan op zijn veertiende bij Bouckaert Kuurne, daarna ging hij aan de slag bij Nuyttens in Deerlijk en hij rondde zijn loopbaan af bij Lano Harelbeke. Hij houdt van muziek maken en van kaarten. Jacqueline begon haar loopbaan in de Kortrijkse katoenspinnerij toen ze 14 jaar was. Vandaag houdt Jacqueline van het huishouden runnen en een kaartje leggen.





