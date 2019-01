Derde keer goeie keer? Dossier gebedshuis opnieuw naar provincie Joyce Mesdag

23 januari 2019

2

De vergunningsaanvraag van de moslimgemeenschap om een villa langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke in te richten als gebedshuis, vertrekt naar de provincie. Vorige maand keurde het stadsbestuur de aanvraag goed, maar 37 buurtbewoners hebben beroep aangetekend tegen die beslissing, waardoor de provincie zich over de vergunningsaanvraag moet buigen. Schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) zal uitgenodigd worden om het dossier en de beslissing van de stad, samen met de betrokken partijen, toe te lichten in Brugge.

Eind 2016 kocht de vzw een villa in de Kortrijksesteenweg met het idee er een gebedsruimte en ontmoetingscentrum van te maken. De vzw deed al twee eerdere aanvragen, die telkens goedgekeurd werden door het stadbestuur. Enkele buurtbewoners tekenden echter twee keer beroep aan tegen de beslissing, waardoor het dossier bij de provincie belandde. Die vernietigde al twee keer de beslissing van het stadsbestuur. Nu vertrekt het dossier dus voor een derde keer naar de provincie.