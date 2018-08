Derde 'Groote Staceghems Petanquetornooi' 18 augustus 2018

02u52 0

Vandaag vindt dankzij café De Trukendoos de derde editie plaats van het 'Groote Staceghems Petanquetornooi'. Het tornooi start om 9 uur, deelnemers worden vanuit het café naar alle petanquebanen in de ruime regio uitgestuurd. Over de middag is er kaasplank en wijn in het café, en er is ook een prijs voor de mooist verklede Fransman en Fransvrouw. Supporters zijn meer dan welkom.





(JME)