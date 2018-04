Derde generatie aan zet bij Duchi Decor KINDEREN EN SCHOONKINDEREN NEMEN GORDIJNENZAAK OVER JOYCE MESDAG

05 april 2018

02u40 1 Harelbeke Pieter en Tine Eggermont hebben samen met hun partners Belinda Debraeve en Stijn Watteyne 'Duchi Decor' overgenomen van hun ouders, Katrien Duchi en Marc Eggermont. De zaak, waar gordijnen op maat worden verkocht, is daarmee aan de derde generatie toe.

De geschiedenis van Duchi Decor start in 1965, in de woonkamer van Christiane Deplancke en Denis Duchi, de ouders van Katrien Duchi. "Toen het minder goed begon te gaan met de vlasindustrie, zijn ze gestopt met hun vlasbedrijf. Mijn moeder richtte haar woonkamer in als winkel. In 'De Nieuwe Soldeur' verkocht ze kleding en stoffen om kledij van te maken."





Christiane schoolde zich geregeld bij. "Het was een van haar lesgevers die haar ervan overtuigde om ook gordijnen en overgordijnen te verkopen", zegt Katrien. "Gordijnen begonnen immers een belangrijk aspect te worden in een interieur, terwijl die tot dan voor de meeste mensen bijzaak waren geweest." Katrien, die een gespecialiseerde opleiding volgde, nam 40 jaar geleden samen met Marc de gordijnzaak van haar moeder over. Dat deel van het bedrijf werd Duchi Decor gedoopt. Zus Hilde nam de kledijverkoop over, vlak naast Duchi Decor. Die tak werd Duchi mode genoemd.





Samen uit, samen thuis

Tien jaar geleden stapten de beide kinderen van Katrien en Marc in het bedrijf, en kort daarna ook hun partners. "We verschillen wel eens van mening, maar er zijn nog nooit harde woorden gevallen", zegt mama Katrien. "Volgens mij is het feit dat we hier elke werkdag 's middags samen eten, een deel van onze succesformule. Als er iets op onze lever ligt, dan is dat het moment om het uit te praten." Bovendien heeft iedereen zijn eigen taak. "Het is niet zo dat we elke dag in elkaars vaarwater zitten", zegt Belinda. "Dat we nog steeds samen op vakantie gaan, toont aan dat we elkaar nog niet beu zijn."





Het is geen geheim dat de textielindustrie het niet altijd even gemakkelijk heeft. Maar Duchi Decor, waar in totaal 13 mensen werken, staat na al die jaren nog altijd sterk. "Ik denk dat onze service, onze grootste troef is", zegt Katrien. "Als we bij de mensen thuis langsgaan om advies te geven of om de ramen op te meten, zorgen we dat er altijd iemand van onze familie bij is."





"Dat we kwaliteitsvol maatwerk leveren, onderscheidt ons van andere zaken waar je 'bouwpakketjes' kan kopen. Wij maken gordijnen voor alle ramen, ook die met minder conventionele afmetingen. We stikken alles zelf."





Klanten zullen Katrien en Marc voorlopig nog wel tegen het lijf lopen in de winkel. "We gaan nog een jaar blijven meedraaien, om onze kinderen op weg te helpen. Maar ook daarna zullen we nog wel wat bijspringen, en zullen ze altijd bij ons terecht kunnen."