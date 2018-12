Dekzeil van oplegger stukgesneden VHS

24 december 2018

16u34 0

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag een dekzeil stukgesneden van een oplegger die geparkeerd stond onder de brug van de R8 in Stasegem. “Ik snap het niet”, zegt Olivier Dendauw, zaakvoerder van OD-Trans en eigenaar van de oplegger. “Er zat helemaal geen lading op, hooguit misschien enkele Europaletten. Het dekzeil werd aan de rechterzijde onderaan over een afstand van vele meters opensneden. Tegen de achterzijde van de oplegger werd een groot stuk weggesneden. Het lijkt op puur vandalisme en toch blijft het merkwaardig. Je raakt immers niet zomaar aan de bovenzijde van de oplegger.” De eigenaar hoopt dat iemand in de buurt iets heeft opgemerkt dat zou kunnen leiden tot identificatie van de dader(s).