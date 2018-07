De Gilde organiseert dartstoernooi 25 juli 2018

In De Gilde in Stasegem werd de eerste editie van de 'Superprestige dartswedstrijd' georganiseerd. Er namen 52 heren en 16 dames deel. Mario Vandenbogaerde won de wedstrijd, de tweede plaats was voor Mike Van Doeselaere. Bij de dames was de eerste plaats voor Nancy Parmentier en de tweede plaats voor Sonia Boudry.











(JME)