DAVID VANDEKERCKHOVE EN TIJS NAERT "We hebben hetzelfde doel, maar soms een andere mening" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE

04 januari 2019

15u44 0 Harelbeke Harelbeke telt met Tijs Naert en David Vandekerckhove twee Groen-schepenen. Dat maakt Harelbeke, samen met Oostende, de 'groenste' stad van West-Vlaanderen. Nog een geluk dat Groen twee schepenen mocht aanduiden, want de keuze was moeilijk geweest tussen de twee populaire politici. "Al hadden we voor de verkiezingen al afgesproken: hoe dit ook uitdraait, we gaan geen ruzie maken."

Ze hebben een erg verschillende route genomen om deze week op min of meer dezelfde bestemming aan te komen. Tijs' hart ligt bij de scouts, dat van David bij de Chiro. Tijs is een wereldburger. Hij trok onder andere twee jaar naar Afrika om er een onderwijsproject te steunen en het voorbije jaar was hij directeur bij de Oxfam Wereldwinkel. David is vooral rond de kerktoren blijven hangen, met een job bij het CC in Wevelgem en een sterke band met de Harelbeekse jeugdraad en fuifzaal Tsas. Tijs en zijn Tine hebben ondertussen drie kinderen, David heeft er geen en hoeft met niemand rekening te houden.

Parcours

Maar hoe verschillend het traject dat ze afgelegd hebben ook is, dat Harelbeke een stevige portie 'Groen' kan gebruiken, daar zijn ze het over eens. Tijs en David kwamen allebei voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 (de laatste verkiezingen waarbij Groen met een afzonderlijke lijst, zonder sp.a, naar de kiezer trok, nvdr). Ze raakten allebei niet rechtstreeks verkozen. David belandde in 2002, als eerste opvolger, toch in de gemeenteraad. In 2006 werd hij wel rechtstreeks verkozen. "Mijn ambitie is gegroeid met de jaren", zegt David. "Ik wilde eerst graag in die gemeenteraad raken, dat was mijn eerste streefdoel. Toen ik erin zat, besefte ik echter dat je pas echt kunt doorwegen op het beleid in een stad als je in het schepencollege zit. Dat werd dus vrij snel mijn nieuwe streefdoel."

In 2012 kon hij dat waarmaken. Harelbeke kreeg zes jaar geleden als een van de enige steden in de provincie een groene schepen.

Tijs, die in 2006 een verkiezing heeft overgeslagen omdat hij het te druk had met zijn job en met verbouwingen, behaalde 622 stemmen in 2012. Een pakje minder dan de 891 stemmen van David, maar toch een straf resultaat. Hij was namelijk pas enkele maanden daarvoor teruggekeerd naar Harelbeke na twee jaar Afrika. "Het was wat afwachten of mijn afwezigheid veel effect zou hebben op mijn populariteit, maar dat bleek gelukkig goed mee te vallen. Veel mensen in Stasegem hadden die twee jaar hard meegeleefd met ons avontuur in Afrika. Er werden geregeld benefieten georganiseerd - legendarische feestjes waren dat, hoorden we achteraf -, mensen volgden onze blog op de voet,... Een groepje van 28 Harelbekenaars is zelfs drie weken komen helpen bouwen aan het schooltje."

Straffe toeren

Bij de afgelopen verkiezingen haalde Tijs een nog straffere toer uit. David Vandekerckhove behaalde na zes jaar als schepen 1.009 stemmen. Tijs haalde hem, vanuit een 'eenvoudig' gemeenteraadszitje, namelijk in met 1.042 stemmen. Groen haalde genoeg stemmen om twee schepenen te kunnen aanstellen. "Dat maakt ons eigenlijk de meest groene stad van West-Vlaanderen", glundert David. "Samen met Oostende."

"Maar Oostende heeft twee schepenen meer in het schepencollege, dus in verhouding zijn wij toch groener", lacht Tijs.

Afspraak

Nog een geluk dat Groen twee schepenen mocht afvaardigen, want het was anders geen makkelijke keuze geweest tussen Tijs en David. Problemen had het in elk geval niet opgeleverd, verzekeren ze zelf. "We hadden het er al voor de verkiezingen over gehad. Ook al hebben we allebei ambitie, hoe dit ook uitdraait, wij gaan geen ruzie maken. Het zal ons niet om de postjes gaan. Het belangrijkste was dat Groen kon mee besturen en het beleid kon mee bepalen. Wie van ons dan mee aan het roer stond, was van ondergeschikt belang. We zouden de partij laten beslissen. Het lijkt een wat vrijblijvende afspraak, 'dat we er geen ruzie over zouden maken', maar dat was het niet. Nog voor er een obstakel kon opduiken, hadden wij het al uit de weg geruimd. Bij andere partijen zou zoiets misschien minder vanzelfsprekend zijn", menen de twee.

Discussie

"Ik zou niet jaloers geweest, mocht ik Tijs plots 'mijn' sjerp zien overnemen", reageert David. "In politiek moet je zuinig zijn met de term vriendschap", beseft Tijs. "Maar het zit goed tussen ons. Ook al kan de discussie tussen ons wel eens hevig worden, het einddoel dat we voor ogen hebben is vaak hetzelfde. Alleen hebben we wel eens een andere mening over de weg ernaartoe. Maar dat is perfect oké. Dat we alles open kunnen bespreken, is net een sterkte. Ik hoop dat dit de komende zes jaar zo kan blijven."