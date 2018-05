Cultuurseizoen CC het Spoor voorgesteld 30 mei 2018

CC het Spoor in Harelbeke heeft het programma van het komende cultuurseizoen voorgesteld. "Het aanbod is net als vorig seizoen zeer divers", zegt schepen Annick Vandebuerie."Voor muziekliefhebbers is er een concert van Het Zesde Metaal en een intiem jazzlaboptreden.





Verder bieden we ook theater aan, met een voorstelling van De Komedie Compagnie en van Bruno Vanden Broecke (Sammy Tanghe uit Het Eiland, nvdr), en stand-upcomedy met Xander De Rycke. We vergeten ook de allerkleinsten niet en pakken uit met een kleutervoorstelling van 4Hoog. Daarnaast is er nog het tweejaarlijkse festival H'Mused en de dansvoorstelling 'Horses' of de circusvoorstelling 'FaceCaché'. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn gading vindt in ons aanbod."





De abonnementenverkoop is gestart op 25 mei. De losse ticketverkoop start op 4 juni. Tickets kunnen besteld worden via www.cchetspoor.be of aan de balie van CC het Spoor.





