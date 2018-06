Christophe Rommens op N-VA-lijst 08 juni 2018

Christophe Rommens, organisator van Harelbeke Schlagert en jarenlang (jeugd)voorzitter bij KRC Harelbeke, zal opkomen op de N-VA lijst bij de komende verkiezingen. Dat liet NV-A Harelbeke weten.





"Negen jaar is Christophe actief bestuurslid van KRC Harelbeke geweest, waarvan vier jaar jeugdvoorzitter en twee jaar algemeen voorzitter", klinkt het. "Na een sabbatjaar in het voetbal is Christophe terug in de voetbalwereld gestapt om deze keer een bestuursfunctie op te nemen bij de buren van Racing Waregem." Hij werkt als planningsverantwoordelijke in Corex Belgium. (JME)