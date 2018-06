Christ ontmoet koningin: "Rugzakje voor kroonprinses" 05 juni 2018

02u47 0 Harelbeke Schoenmaker Christ Dewaele (51), die sinds vier jaar een eigen handtassencollectie Soi Sac heeft, ontmoet donderdag koningin Mathilde. Hij zal haar een rugzakje overhandigen voor haar dochter, prinses Elisabeth.

Koningin Mathilde bezoekt donderdag de Lunch & Coffeebar Way in Gent. Dat is een van de projecten van de MicroStart, een financieringsinstelling die ondernemers steunt en begeleidt. Daar kent ook Christ alles over. "Toen ik als schoenmaker 4 jaar geleden met een eigen handtassencollectie wilde beginnen, moest ik flink wat geld investeren in nieuw werkmateriaal", legt Christ uit. "Traditionele banken stonden niet te springen om mij dat geld te lenen, maar bij MicroStart kon ik wel terecht."





De medewerkers van MicroStart mochten enkele ondernemers aanduiden, die donderdag samen de koningin kunnen ontmoeten. Christ was bij de gelukkigen en begon meteen na te denken over een geschenk. "Het leek me een leuk idee om een handtas te maken voor haar dochter, kroonprinses Elisabeth. Ik heb een rugzakje gemaakt, met haar naam erin." Het ontwerp heeft Christ 'Elisabeth' genoemd. "Het zou een enorme eer zijn, als prinses Elisabeth ergens in het openbaar te zien zou zijn met mijn rugzakje. Of ik een plotse vloedgolf aan bestellingen zou aankunnen? Ik zit uren aan één handtas, ik kan er echt niet méér maken in mijn atelier in Harelbeke." (JME)