Celstraf met uitstel voor seks met minderjarige 06 februari 2018

02u47 0

Een 26-jarige jongeman uit Harelbeke werd gisterenmorgen op de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden omdat hij in 2014 seks had met een 14-jarige jongen. De jongeman moet wel enkele voorwaarden naleven in het kader van zijn seksuele problematiek. Het slachtoffer, dat ook autisme heeft, gaf zich op een chatsite voor homo's uit als een 18-jarige en regelde een date met de 26-jarige jongeman.





Ze gingen het slachtoffer met z'n tweeën ophalen en gingen naar het appartement van Nicolas N. Dader en slachtoffer hadden orale seks, het slachtoffer kreeg van de 26-jarige jongeman ook wat geld. Het waren de ouders van het slachtoffer die een verandering in het gedrag van hun autistische zoon opmerkten die uiteindelijk klacht indienden. Naast de celstraf moet de jongeman een geldboete van 600 euro betalen en mag hij de komende vijf jaar niet werken in een organisatie waar minderjarigen aanwezig zijn. Aan de burgerlijke partij moet hij zo'n 2.000 euro schadevergoeding betalen. (AHK)