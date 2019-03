CC Het Spoor wordt wellicht vervangen door nieuwbouw (op zelfde of andere locatie) Joyce Mesdag

18 maart 2019

14u33 0 Harelbeke De renovatieplannen van CC Het Spoor in Harelbeke worden even in de koelkast gestopt. Dit jaar worden definitieve knopen doorgehakt, maar de kans is groot dat het bestuur tóch voor een nieuwbouw kiest.

Het is voor alle duidelijkheid al sinds eind vorige legislatuur dat de eerste twijfels bestaan over de beslissing om CC Het Spoor te renoveren. “We zijn blij dat het toenmalige bestuur destijds moedig genoeg is geweest om hun eigen beslissing in vraag te stellen”, zegt toenmalig schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V). “Want het ging uiteindelijk om een vrij grote investering van 1 miljoen euro, terwijl je na die renovatiewerken nog altijd blijft zitten met een verouderd gebouw. Vooral op vlak van energiezuinigheid waren nog veel ruimere investeringen nodig geweest om aan de hedendaagse normen te voldoen.”

Centralisatie

Het bestuur denkt daarom eerder aan een nieuwbouw. “We willen meteen ook een uitgebreide oefening maken, en alle vrijetijdsinfrastructuur onder de loep nemen in onze stad. Welke infrastructuur is verouderd, en welke zaken zouden we eventueel kunnen centraliseren in een nieuwbouw? We denken daarmee héél ruim, zowel aan het bestaande sport- en cultuuraanbod, kunstonderwijs, speelpleinwerking,… Een nieuwbouw lijkt ons de beste keuze. Die zou zowel op de huidige locatie als op een nieuwe locatie kunnen komen. Dit jaar gaan we knopen doorhakken en beslissen wat het wordt, en op welke termijn we investeringen kunnen inplannen.”

Er werden al enkele kleinere werken uitgevoerd in Het Spoor, maar die zijn niet verloren, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Sowieso zullen we nog extra werken moeten uitvoeren om Het Spoor te kunnen blijven gebruiken tot het nieuwe er is.”