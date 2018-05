Cateringbedrijf Esthio nog de rest van de week dicht 31 mei 2018

02u50 0

Hervé en Brecht Vervaeck, de zaakvoerders van het cateringbedrijf Esthio uit Harelbeke, hadden gehoopt vanaf vandaag weer maaltijden te kunnen leveren maar dat is buiten het FAVV gerekend.





Een week geleden sloot het bedrijf noodgedwongen en op uitdrukkelijk advies van het FAVV de deuren. Dat gebeurde toen in tientallen scholen kinderen ziek waren geworden die de vrijdag voordien lasagne van het bedrijf hadden gegeten. Intussen zijn in West- en Oost-Vlaanderen liefst 225 zieke kinderen geteld. De meesten van hen zijn besmet met salmonella.





Voor Esthio weer operationeel kan worden, moeten eerst de resultaten gekend zijn van negentig stalen die genomen werden in het bedrijf, niet alleen van maaltijden en ingrediënten, maar ook van de stoelgang van alle werknemers. Gehoopt wordt om op die manier de oorzaak van de salmonellabesmetting te vinden. (VHS)