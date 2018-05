Carport brandt uit: weekendje Amsterdam valt in het water 11 mei 2018

02u36 1 Harelbeke Langs de Chrysantenlaan in Hulste is in de nacht van woensdag op donderdag een carport naast de woning van Kurt Nuyttens en zijn echtgenote Robelyn Alambat in vlammen opgegaan.

Dat gebeurde rond kwart voor twee. "We lagen te slapen toen plots aangebeld werd", vertelt Kurt (52). "Het bleek onze buurman te zijn. Net als twee andere mensen die in de Kwademeerslaan achter ons huis wonen, was hij wakker geworden van lawaai. Hij schreeuwde dat er brand was en dat we het huis moesten ontvluchten. Toen ik beneden kwam, zag ik de vuurzee door een raam." Kurt Nuyttens, zijn echtgenote en de 18-jarige dochter Chesney konden het huis verlaten. "Maar we stonden machteloos tegen de vlammen die ook aan de zijgevel likten. Het enige wat ik nog kon doen, was een gasfles weghalen." Door de hitte raakten drie ramen aan de zijkant van de woning vernield. "De brandweer kon gelukkig verhinderen dat de vlammen door het kapotgesprongen raam op de bovenverdieping naar binnen sloegen." Omwille van de rook in de woning moest het gezin de rest van de nacht bij familie doorbrengen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. "Er is nagenoeg geen schade aan de binnenkant van ons huis. Maar net nu zouden we een weekendje naar Amsterdam gaan. Dat valt in het water", zucht Kurt. (VHS)