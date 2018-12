Cannabisdealer gevat tijdens alcoholcontrole

03 december 2018

Hoeveel pech kan je hebben? Die vraag heeft een 19-jarige man uit Kortrijk zich de voorbije dagen ongetwijfeld al meer dan eens gesteld nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt werd met ruim één kilogram cannabis. Tijdens een alcoholcontrole langs de Gentsesteenweg in Harelbeke werd de man aan de kant gezet door de politie. Toen hij z’n raampje opendraaide, kwam een walm van cannabis de inspecteurs tegemoet. De bestuurder en zijn passagier moesten prompt uitstappen. In het voertuig vond de politie iets meer dan één kilogram cannabis. Bij het fouilleren troffen ze ook een paar duizend euro cashgeld aan. Het leidde tot een huiszoeking bij de twee verdachten. Of daar ook nog iets werd gevonden, is niet duidelijk. De bestuurder werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden. De passagier mocht na verhoor weer beschikken.