Buurtcomité is tegen grootschalig woonproject op Moleneiland 02u44 0 Henk Deleu Op de foto zien we Bernard Wante , Geert Devolder en Chantal Bossuwé van het buurtcomité. Harelbeke Een aantal bewoners van het Moleneiland hebben zich verenigd in een buurtcomité. Ze hebben onder meer een petitie opgezet waarmee ze het stadsbestuur willen overtuigen maar een beperkt aantal woongelegenheden toe te laten op het eiland.

Op dit moment is het Moleneiland, het stukje dat ingesloten ligt tussen de Leie en de Oude Leiearm, met de Banmolens en de Bloemmolens, nog ingekleurd als industriezone. Die bestemming is echter achterhaald. Daarom werd er een 'startnota' opgemaakt waarin alle mogelijkheden, onder meer een jachthaven en een uitgebreid woonproject worden opgesomd. Er loopt nog tot 22 januari een 'publieke raadpleging' waarbij iedereen zijn mening kan geven. Daarna wordt een ontwerp opgemaakt, dat aan de verschillende adviesraden wordt voorgelegd. Pas in die fase kan 'bezwaar' ingediend worden.





"We zijn inderdaad wat vroeg", zegt Geert Devolder van het buurtcomité. "Maar we willen van bij het begin al onze bedenkingen meegeven. Waterwegen en Zeekanaal (nu De Vlaamse Waterweg) wil daar een grootschalig woonproject realiseren, maar wij vinden dat er al méér dan voldoende woonmogelijkheden zijn. Er ligt maar heel weinig groen in het centrum van Harelbeke, het Moleneiland blijft dan ook beter groen." Ook een jachthaven is geen goed idee. "Er is al een jachthaven in Kuurne. En aan de overkant hier ligt een natuurvriendelijke vistrap, waarom dan vlakbij een jachthaven realiseren?" De gemeente Kuurne heeft gelijkaardige bedenkingen bij de startnota. "We willen géén jachthaven in Harelbeke. Op termijn zou die nadelig zijn voor de toekomst van onze eigen jachthaven", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). Harelbeeks schepen David Vanderkerckhove (Groen) zegt begrip en sympathie te hebben voor de visie van het actiecomité. "Het is goed dat we veel insteken krijgen, zodat we op de hoogte zijn van de verschillende visies vooraleer er een definitieve beslissing komt." (JME)