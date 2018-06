Buurtbewoners industrieterrein in de stank 16 juni 2018

02u48 0 Harelbeke De buurtbewoners van het industrieterrein Harelbeke-Stasegem worden al een vijftal weken geteisterd door geurhinder.

Het gaat om een sterke ammoniakgeur, die door bewoners wordt omschreven als urine van katten. De medewerkers van de dienst Milieu zijn al weken aan het zoeken wat de hinder zou kunnen veroorzaken, maar voorlopig tasten ze in het duister. "Het is dan ook heel moeilijk om de oorzaak van zoiets te vinden", zegt schepen Inge Bossuyt (Sp.a). "De geur is niet altijd aanwezig, wat de zoektocht extra moeilijk maakt. De bewoners houden voor ons bij wanneer het probleem zich voordoet, en wat de windrichting op dat moment is, zodat we iets gerichter kunnen zoeken. Wouter Declercq van de milieudienst is er al elke dag geweest, op de industriezone, om bedrijven die met chemicaliën werken te screenen en om bepaalde ingrepen voor te stellen. Als er enkele dagen later weer geurhinder is, dan pas weet je: het was dus niet daaraan dat het lag. We werken nauw samen met de Milieu-inspectie van Brugge, die een water- en luchtonderzoek doet op dit moment. We dringen ook bij hen aan op een extra inspanning. (JME)