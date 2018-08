Buurt schrikt op van luide knal bij afvalbrand 25 augustus 2018

In de nacht van donderdag op vrijdag is op de hoek van de Ballingenweg en de Andries Pevernagestraat in het centrum van Harelbeke wat afval in brand gevlogen. Op die plek hadden bewoners van appartementen in de buurt hun papier-, karton-, rest- en pmd-afval verzameld voor de wekelijkse ophaalronde. Om een nog onduidelijke reden vatte dat afval vuur. Dat veroorzaakte ook een knal. De brandweer kon de vlammen snel blussen, de stadsdiensten zorgden voor de opruiming van het afval dat over het voetpad verspreid lag. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. (LSI)