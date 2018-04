Buren vragen sluiting Agristo na jarenlange geurhinder 17 april 2018

02u40 0 Harelbeke Drie gezinnen uit de Waterstraat in Hulste (Harelbeke) dringen voor de rechter aan op de sluiting van aardappelverwerkend bedrijf Agristo.

Ze zijn de jarenlange geur- en lawaaihinder beu en vroegen elk ook een schadevergoeding van 200.000 euro.





"Het is vooral die doordringende geur van gebakken frieten die ons stoort", klinkt het bij de misnoegde buren.





Op het beklaagdenbankje zat niet enkel Agristo maar ook stichter-oprichter Luc Raes (65) en CEO Dirk Decoster (70). Beiden bekleden sinds 1 januari geen operationele functie meer maar maken wel nog deel uit van de holding achter Agristo.





Het Openbaar Ministerie verwijt hen niet alles in het werk te hebben gesteld om de jarenlange geurhinder rond het bedrijf te voorkomen of in te perken. De openbare aanklager eiste boetes van 12.000 tot 30.000 euro. "Al meer dan dertig jaar lapt Agristo de regels aan zijn laars", klinkt het bij buren Noël Vlieghe, Lucien Cuvelier en John Deboeuf. Zij trokken ook naar de Raad van State om de huidige milieuvergunning voor Agristo te doen vernietigen. "Er is niet enkel de frituurgeur, maar ook geur van slib en lawaaihinder. Er is wel geïnvesteerd, maar duidelijk niet voldoende om hinder te voorkomen."





Geen uitbreiding

Luc Raes en Dirk Decoster vroegen de vrijspraak, Agristo zelf probeerde de buren te sussen door te benadrukken dat er in Hulste geen uitbreidingsplannen meer zijn. Er is 900.000 euro geïnvesteerd in milieumaatregelen. Vonnis op 14 mei. (LSI)