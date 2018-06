Buren eisen sluiting Agristo BEWONERS ZETTEN DOOR, OOK NA INVESTERINGEN TEGEN GEURHINDER JOYCE MESDAG

08 juni 2018

02u55 0 Harelbeke Aardappelverwerkend bedrijf Agristo wil het komende jaar 1 miljoen euro investeren om de geurhinder van haar vestiging in Harelbeke te beperken. Maar voor zes buren is dat niet genoeg. Ze eisen voor de correctionele rechtbank een onmiddellijke stopzetting van de productie op de site.

Agristo kreeg in 2016 van de Provincie een vergunning toegekend voor de huidige productieactiviteiten op de site in Harelbeke. Na het beroep van enkele buren tegen die toekenning, belandde het dossier bij minister Schauvliege, die de beslissing bekrachtigde. De buren trokken daarop naar de Raad van State, waar ze eindelijk gelijk krijgen. De vergunning van Agristo werd ingetrokken.





Dwangsommen

"Dat betekent dat Agristo terugvalt op de vergunning van 2004, en die dekt de activiteiten die er nu plaatsvinden helemaal niet meer", zegt advocate Isabelle Larmuseau van advocatenbureau LDR, die de buurtbewoners vertegenwoordigt. "Daarom hebben wij vandaag (gisteren nvdr.) Agristo gedagvaard voor de correctionele rechtbank om de stopzetting van de exploitatie te eisen. We vragen dat de rechter een dwangsom oplegt van 100.000 euro per dag dat Agristo toch verder produceert, en 200.000 euro voor elk van de 6 cliënten die zich burgerlijke partij stellen. De zaak komt voor op 9 juli. De uitspraak volgt hopelijk ergens in augustus. Wij zijn vrij zeker van onze zaak."





Nochtans was Agristo al van plan om de geurhinder die ze veroorzaakt aan te pakken. Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om het komende jaar 1 miljoen euro te kunnen investeren in maatregelen. Het wil onder meer een schouw van 15 meter realiseren, zodat de geur op grotere hoogte wordt gelost. "Daarnaast willen we ook graag een 'naverbrander' installeren, die geurpartikels uit de lucht haalt en die verbrandt", legt Ward Claerbout van Agristo. Het openbaar onderzoek voor de nieuwe plannen loopt nog.





Schadevergoeding

De buren die pleiten voor de sluiting, daagden Agristo overigens vorige week nog voor de rechter omwille van geur- en lawaaihinder.





Hoewel het bedrijf op dat moment al 900.000 euro had geïnvesteerd in maatregelen om de hinder op de site in Harelbeke te beperken, kreeg het van de rechter toch nog een boete van ruim 100.000 euro opgelegd voor de jarenlange hinder die het had veroorzaakt. De drie gezinnen kregen daarboven elk een schadevergoeding van 35.000 euro toegekend. "Het zijn telkens dezelfde mensen die zich tegen ons bedrijf kanten", zegt Claerbout. "Andere buren zeggen ons net dat ze van ons bedrijf géén hinder ondervinden. Het bedrag dat al geïnvesteerd werd en nu nog zal geïnvesteerd worden, staat niet meer in verhouding tot de grootte van het bedrijf. Maar met die 1 miljoen extra willen we die procedureslag voor eens en voor altijd te beëindigen." Agristo maakt zich sterk dat het de problemen met de vernietigde vergunning zal rechtzetten.