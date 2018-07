Buitenbrand slaat over op chirolokaal 02 juli 2018

Langs de Veldstraat in Harelbeke ontstond gisterennamiddag omstreeks 17.45 uur brand achteraan het Chiro lokaal van Chiro Tijl en Nele. Ter hoogte van houten paletten die tussen het lokaal en een hoge haag liggen, ontstond om onbekende redenen vuur. De vlammen bereikten een gasfles waaruit gas ontsnapte door de hitte. Dat zorgde voor een steekvlam zodat het vuur oversloeg op het gebouw. Via de dakconstructie verspreidde het vuur zich. De brandweer kon het vuur snel blussen.





Enkel de dakconstructie van het lokaal liep schade op. Het hele gebouw stond wel onder de rook en er is wat waterschade. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in het lokaal. Hoe de brand precies kon ontstaan, wordt onderzocht. (AHK)