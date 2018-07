Bruno Bakeroot (45) steunt strijd tegen borstkanker PETER LANSSENS

20 juli 2018

02u26 0 Harelbeke Bruno Bakeroot (45) rijdt zaterdag een 'ultrafietsmarathon' van 330 kilometer rond de Mont Blanc. Hij doet dat zonder suikers. "Die zijn toch even gevaarlijk als sigarettenrook." De opbrengst gaat naar Think-Pink, die onderzoek naar borstkanker steunt.

De in de fitnesswereld bekende ondernemer Bruno Bakeroot uit Harelbeke, onder meer medezaakvoerder van Mrs Sporty in Het Pand in Waregem, staat voor de uitdaging van zijn leven. Le Tour du Mont Blanc is geen lachertje met 330 kilometer rond de hoogste Alpentop, cols boven de 2.000 meter en een totaal van 8.000 te overbruggen hoogtemeters. "Het is de langste en zwaarste cyclo van Europa. We starten zaterdag om vijf uur 's morgens, met 750 deelnemers. Mijn twee zonen gaan mee om te bevoorraden. Ik zou graag de tocht binnen de achttien uur uitrijden, afhankelijk van het weer in de bergen. Het wordt opletten voor temperatuurschommelingen en krampen. Hopelijk houdt mijn onderrug stand, want de fysieke uitdaging is groot. Ook mijn mentale weerbaarheid zal op de proef gesteld worden."





Stille killer

Opvallend: hij rijdt de rit met zeven cols zonder suikers. "Ik ben er na tal van wetenschappelijke opzoekingen van overtuigd dat suiker een rol speelt bij kanker", vertelt de fitnesstrainer. "Vooral de geraffineerde vorm is een 'stille killer'. Ik ben van mening dat het even gevaarlijk is als roken. Onze voeding daalde de voorbije dertig jaar sterk in kwaliteit, voornamelijk door het toevoegen van 'nutteloze en verslavende' suikers. Ik heb mijn lichaam geleerd om meer op vetverbranding te werken. En ik ben niet alleen, zo zijn er al veel topmarathonlopers die op 'vetten' sporten. Mijn voeding in de fietsmarathon zal voor zestig procent uit vetten bestaan, met avocado's, een notenmix en een derivaat van ko-kosnootolie, twintig procent uit eiwitten met voedingsrepen en twintig procent uit meervoudige koolhydraten, met zo weinig mogelijk enkelvoudige suikers. Ik fietste dit jaar al 5.000 kilometer, als voorbereiding. Daartussen zaten enkele bergetappes en een marathon in de Vogezen, waar ik 209 kilometer fietste, goed voor 4.500 hoogtemeters. Maar ik zat nog nooit achttien uur op een fiets. Ik durf het aan, omdat ik de aanpassing van mijn voeding positief ervaar. Ik viel tien kilogram af, terwijl ik meer energie heb. Ik steun met mijn deelname aan Le Tour du Mont Blanc Think-Pink, omdat mijn vriendin Charlotte Mestdagh met de organisatie fietst en uiteraard omdat Think-Pink het onderzoek naar borstkanker steunt."





Bruno Bakeroot roept op om Think-Pink financieel te steunen. Er staat een rechtstreekse link naar die vzw op zijn Facebookpagina 'Bruno rijdt zonder suiker voor thinkpink'.