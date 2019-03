Brouwerij De Brabandere bezoeken? Het kan vanaf nu! Joyce Mesdag

26 maart 2019

16u27 0 Harelbeke Brouwerij De Brabandere bezoeken? Het kan vanaf nu. Vandaag werd het ‘Brouwershuys’ er geopend, een bezoekerscentrum dat het startpunt vormt van begeleide rondleidingen door de brouwerij. “We zijn trots op wat we in de voorbije 125 jaar bereikt hebben, en dat willen we graag aan iedereen tonen”, zegt zaakvoerder Albert De Brabandere.

Naast de brouwerij ligt de ouderlijke woning van stichter Adolphe De Brabandere. Brouwmeester Chris Van Acker, die 34 jaar bij Brouwerij De Brabandere heeft gewerkt, woont samen met zijn echtgenote Jeanine in die ouderlijke woning. Tegen dat huis werd nu een extra vleugel neergezet, die de verbinding vormt tussen de living van Chris en Jeanine, en de brouwzaal van de brouwerij.

Die extra vleugel werd ‘Brouwershuys’ gedoopt. Groepen die de brouwerij willen bezoeken, worden daar ontvangen. Chris neemt de groepen mee op rondleiding door de brouwzaal, de gistzaal, de bottelarij en de foederzaal, en na afloop tovert Jeanine, voor de groepen die dat wensen, een maaltijd op tafel in hun living.

“Mijn vrouw Jeanine en mezelf kennen de brouwerij van binnen en buiten”, zegt Chris. “Wij hebben ons hele leven naast de brouwketels gewoond en hebben heel wat geweldige herinneringen die we nu graag willen delen met de bezoekers. Sinds kort ben ik op pensioen, maar dankzij de opening van het Brouwershuys kan ik toch bezig blijven in de brouwerij. Ik als gids en mijn vrouw Jeanine als gastvrouw die in de potten roert als een groep graag een maaltijd koppelt aan hun bezoek.”

“Bezoekers worden in een huiselijke sfeer ontvangen, en Chris is door zijn ervaring de meest ideale gids voor een toer door onze brouwerij”, zegt Bert De Brabandere. De brouwerij viert dit jaar haar 125ste verjaardag. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de brouwerij dat er dergelijke rondleidingen georganiseerd worden. “In het verleden hebben we wel al eens meegedaan aan Open Bedrijvendag, maar buiten die dagen was de brouwerij gesloten voor publiek. Daar willen we verandering in brengen. Als brouwerij hebben we de sociale rol om mensen samen te brengen, en zo’n initiatief als dit kadert daar ook in. Bovendien willen we ons verhaal tot bij de mensen brengen. Wij kunnen wel vertellen dat we trots zijn op onze authenticiteit, en dat we bij alles eerder de focus leggen op kwaliteit dan op kwantiteit, dankzij die rondleidingen zullen mensen dat zelf kunnen zien.”

Het Brouwershuys is te bezoeken voor groepen op dinsdag, woensdag en donderdag om 10u30 en 14u30. Als individuele bezoeker kan je op woensdagnamiddag aansluiten bij een groep na reservatie. De brouwerij opent enkel de deuren op weekdagen.“Bezoekers moeten de sfeer kunnen opsnuiven van een draaiende brouwerij. Aan de ene kant beperkt de keuze voor dit concept de mogelijkheden voor de bezoeker, maar het geeft hen wel een unieke kijk op hoe alles in zijn werk gaat”, zegt De Brabandere. De brouwerij mikt op maximum 5000 bezoekers per jaar.