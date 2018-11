Bromfietser zwaargewond na knal tegen bestelwagen 30 november 2018

In de Kortrijksestraat in Harelbeke is in de nacht van woensdag op donderdag een zwaar ongeval gebeurd met een bromfietser.





Een 23-jarige jongeman uit Harelbeke reed omstreeks 15 uur in de Kortrijksestraat in de richting van het centrum van Harelbeke toen het plots mis ging. De bromfietser week plots om onbekende redenen van zijn rijbaan af en knalde tegen een geparkeerde witte bestelwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden D.J. (23) in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Gisterennamiddag was de toestand van de jongeman gestabiliseerd en sindsdien verkeert hij niet meer in levensgevaar. De bestelwagen liep zware schade op aan de bumper en de voorruit.





Foto AHK (AHK)