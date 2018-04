Brandweer redt... Frans weerstation uit boom 17 april 2018

02u40 0 Harelbeke In een bosje van de firma Beltrami in Harelbeke is gisterenavond een weerstation van leerlingen uit het Franse Béthune neergestort. Reddingwerkers van de Harelbeekse brandweer haalden de vierkante doos uit de kruin van een boom.

Leerlingen van een middelbare school in de buurt van Béthune werkten een jaar lang aan het weerstation in het kader van een wetenschappelijk project. Op de eerste dag na de paasvakantie was het grote moment aangebroken: de lancering van hun weerstation met twee cameraatjes en een gps-tracker aan boord.





Kussen

"Om 12.15 uur lieten we de doos met heliumballonnen in de lucht", vertelt lerares Sylvie. "Bedoeling was dat er maar liefst 25.000 meter hoog waarnemingen en beelden zouden gemaakt worden. We wisten dat het weerstation ongeveer in deze buurt zou dalen, maar het had evengoed op de autosnelweg of tegen een muur terecht kunnen komen. Met de wagen volgden we het gps-signaal." Rond 16.15 uur stortte het weerstation na een vlucht van een 60-tal kilometer neer op de kruin van een metershoge boom in de Spoorwegstraat. Uiteindelijk bleek het een karwei voor twee reddingswerkers van de brandweerzone Fluvia om het toestel naar beneden te halen.





"Een heel ongewone opdracht", vonden ook de brandweermannen. Ze kregen als beloning elk een kus van de opgeluchte lerares. (LSI)