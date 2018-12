Brand door kachel in bijgebouw, schade beperkt Alexander Haezebrouck

20 december 2018

In de Amerikalaan in Harelbeke ontstond donderdagmiddag omstreeks 13 uur brand in een bijgebouw van een woning. De oorzaak is vermoedelijk een brandende kachel. Plots begon de houten omkleding en de isolatie van het bijgebouw te branden. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur vrijwel meteen onder controle. Ze moesten enkele dakpannen en wat houtwerk weghalen om zeker te zijn dat al het vuur geblust was. De schade bleef beperkt aan het bijgebouw, één muur liep brandschade op, de rest is vooral rookschade. Het huis zelf liep geen schade op, niemand raakte gewond.