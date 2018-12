Brand aan sauna bij erotische privéclub Acanthus LSI

Aan de erotische privéclub Acanthus langs de Brugsesteenweg in Hulste (Harelbeke) is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken aan een buitensauna. Rond 2u30 snelde de brandweer van de zone Fluvia ter plaatse om het vuur te blussen en de isolatie van de sauna te verwijderen. Op het ogenblik van de brand waren nog tientallen klanten in de club met discotheek, loungebar, restaurants, themakamers en cinemaruimte aanwezig voor het eindejaarsevent Good Bye 2018. Zij bleven ongedeerd en ondervonden beperkte hinder van de brand. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De oorzaak was in ieder geval accidenteel.