Bordercollie sterft na spelen met vergiftigde tennisbal 28 november 2018

02u26 0 Harelbeke Bordercollie Roxy (10) is gisteren overleden nadat ze had gespeeld met een tennisbal waar rattenvergif in zat. Wie de tennisbal in de tuin van de baasjes, gooide is niet bekend.

"Ik kan het maar moeilijk een plaats geven", reageert baasje Silvie Defour (31).





Silvie Defour uit Harelbeke snelde maandag met haar bordercollie Roxy naar de dierenarts.





"Ze was plots heel ziek geworden", vertelt Silvie. "De dierenarts stelde vast dat Roxy rattenvergif had binnen gekregen. Daarna vond ik een kapotte tennisbal met restanten van een verdacht poeder in onze tuin. Vermoedelijk heeft Roxy gespeeld met die tennisbal die iemand in onze tuin moet hebben gegooid."





Verwaarsloosd

Roxy vocht voor haar leven, maar overleed gisterenmorgen toch aan de gevolgen van de vergiftiging.





"Dit komt zo hard aan. Ik ga Roxy erg hard missen", vertelt Silvie, die ook een gediplomeerd gedragstherapeute is voor honden en meerdere huisdieren heeft. "Ik nam Roxy in 2009 mee uit het asiel toen ze negen maanden oud. Ze was verwaarloosd en mishandeld geweest. Bij mij herleefde ze."





Waarom iemand Roxy zou willen vergiftigen begrijpt Silvie niet. "Ze blafte bijna nooit. Onlangs hoorden we wel iemand roepen dat we onze honden stil moesten houden, maar ze maken enkel lawaai als er aangebeld wordt. Ik zou echt willen weten wie Roxy dit heeft aangedaan." De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak. (AHK)