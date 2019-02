Boplan levert 227 herbruikbare stootkussens die renners E3 moeten beschermen - E3-banner telt opnieuw ‘een streepje vrouw’ Joyce Mesdag

25 februari 2019

16u40 0 Harelbeke Het Moorseelse bedrijf Boplan, dat ‘aanrijdingsbeveiliging’ maakt voor in de industrie, zal 227 stootkussens voorzien rond bomen en palen langs het parcours van E3 Harelbeke. Die herbruikbare stootkussens vervangen de traditionele strobalen. Ook de banner voor de komende editie werd voorgesteld: daarop prijken twee gebodypainte dames die samen een kikker vormen.

E3 kan binnen een paar weken met een primeur uitpakken. Het Moorseelse bedrijf Boplan organiseert er een pilootproject. “Wij maken onder meer ‘aanrijdingsbeveiliging’ voor in de industrie”, zegt Xavier Ramon van Boplan. “Die beveiliging beschermt infrastructuur als er wagens, vorkheftrucks en dergelijke tegenaan rijden. We zijn al een tijdje in contact met het bestuur van E3, dat ons om sponsoring heeft gevraagd voor hun wielerwedstrijd. Het leek ons een leuk idee om hen op een alternatieve manier te sponsoren.”

Boplan zal op de dag van E3, dat op vrijdag 29 maart wordt gereden, 277 stootkussens voorzien langs het E3-parcours. Het gaat om alle bomen en palen in de Berkenlaan en de Acacialaan vlakbij de aankomst, en een aantal bomen en palen op cruciale plaatsen elders langs het parcours. De stootkussens moeten wielrenners beschermen mochten die net op die plaatsen tegen een obstakel knallen. “Nieuw is dat uiteraard niet, in andere koersen zie je ook wel stootkussens opduiken. Maar het gaat dan om strobalen die in plastic folie met rode en witte strepen wordt verpakt. Onze stootkussens zijn herbruikbaar.”

Het gaat om holle stootkussens uit kunststof. Onderaan is er een gaatje. “Als er een wielrenner tegenaan knalt, dan wordt het stootkussen samengedrukt. De lucht ontsnapt geleidelijk via het gaatje, wat de impact van de slag verkleint. Na de stoot herstelt het stootkussen zich weer in zijn originele vorm.” Als het pilootproject positief wordt geëvalueerd, komt er een vervolg. “Dan breiden we het aantal stootkussens uit. En wie weet komt er interesse van andere organisaties. Die zijn zeker welkom.”

Ook de banner werd vandaag voorgesteld. Op die banner, intussen de elfde, prijken twee gebodypainte dames die samen een kikker met een kroon vormen. ‘Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke’ luidt het opschrift. De dames zijn Sharon Levecque en Elise Plasier. Er was 8 uur werk om hen in kikker om te vormen. “De winnaar van onze koers krijgt van de twee dames een kus op het podium”, zegt Jacques Coussens, PR-verantwoordelijke van E3.

Na een aantal ‘brave’ jaren is er opnieuw dus een streepje vrouwelijk schoon te zien op de banner. Vorig jaar hadden we Tom Boonen die op zoek ging naar de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen, in 2017 hadden we een baby met tatoeages en de tekst ‘E3 Harelbeke, 60 jaar jong’, in 2016 hadden we Wim Opbrouck die als priester op de banner stond: ‘Koers is heilig, winnen is zalig’. In 2015 kwam de banner, met het opschrijft ‘wie knijpt ze in Harelbeke’ en een afbeelding van een vrouwenbips met een mannenhand bij, zo in opspraak dat de organisatie de banner opnieuw introk.

Kunstenaar Marc Vanhecke uit Ardooie mag opnieuw de trofee aanleveren. Hij maakte naast de trofee ook een kikker, als verwijzing naar de banner. “Maar die heb ik beloofd terug mee te nemen naar huis, want mijn vrouw verzamelt kikkers en ik heb er in al die jaren nog nooit één voor haar gemaakt.”