Boombakken weggehaald in Stasegemsesteenweg Joyce Mesdag

19 december 2018

19u50 0

De boombakken in de Stasegemsesteenweg in Harelbeke, ter hoogte van het Forestierstadion, werden weggehaald. Er kwamen in het verleden wel vaker klachten binnen over het feit dat de bakken zorgden voor een slechte zichtbaarheid. Het schepencollege heeft nu beslist ze weg te nemen. “Naar aanleiding van meerdere klachten en na grondige evaluatie werd door het schepencollege besloten om de boombakken ter hoogte van de zebrapaden in de Stasegemsesteenweg te verplaatsen. Hierdoor wordt aan de zebrapaden een beter zicht gecreëerd”, zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA).