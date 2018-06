Boete en rijverbod voor te snelle dierenarts 15 juni 2018

Een dierenarts uit Harelbeke moet de auto acht dagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.





Paul H. was op weg naar een dringende consultatie voor een paard toen hij op 9 augustus vorig jaar langs de Lendeleedsestraat in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) geflitst werd aan 98 kilometer per uur. Op die weg tussen Sint-Eloois-Winkel en Lendelede gold een snelheidsbeperking van 50 km/u. Bovenop het rijverbod kreeg H. nog een boete van 400 euro.





(LSI)