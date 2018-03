Binnenschip botst op Leie 12 maart 2018

Net voor de sluis van de Leie in het centrum van Harelbeke is een Gents binnenschip zaterdagvoormiddag in aanvaring gekomen met een losgeslagen slijkbak van een baggerfirma.





Op die plaats zijn al enkele jaren grootschalige werken bezig in het kader van het project Seine-Schelde om de Leie bevaarbaar te maken voor grotere schepen. Het project omvat onder meer de bouw van een nieuwe sluis en het verdiepen van de Leie.





Door de aanvaring moest het binnenschip even halt houden om de nodige herstellingen uit te voeren. Daarna kon het de geplande weg naar Frankrijk verderzetten. De scheepvaartpolitie deed de nodige vaststellingen. (LSI)