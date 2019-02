Binnenkort ook méér straatnamen die naar vrouwen genoemd zijn in Harelbeke? Burgemeester Top:“Ik vind het alvast een goed idee” Joyce Mesdag

27 februari 2019

14u47 0

Burgemeester van Harelbeke Alain Top (sp.a) zal de oproep van radiofiguur Sofie Lemaire om meer straten te vernoemen naar gerenommeerde vrouwen, meenemen in de voorstellen voor toekomstige straatnamen. “Ik vind het inderdaad wel een goed idee om meer straatnamen naar vrouwen te noemen. Alleen kunnen we dat niet direct op huidige straten toepassen omdat een straatnaamwijziging (te) grote gevolgen heeft voor de bewoners. Maar het kan uiteraard meegenomen worden in de voorstellen voor toekomstige straatnamen.” In Harelbeke houden ze van de vrouwen. “Eigenlijk waren wij met Curieus onze tijd vooruit toen we naar aanleiding van een erfgoeddag bij de verkiezing van de beroemdste Harelbenekaar Hélène Pannecoucke hebben voorgedragen. We kozen toen heel bewust om haar als vrouw voor te dragen omdat zij het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van de stad Harelbeke was en zich heel veel voor de vrouw en haar ontvoogding heeft ingezet. Hélène won toen met glans de verkiezing als beroemdste Harelbekenaar, en ze won van heel wat mannelijke kandidaten.”